Джоли и НАТО: вместе против насилия

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает борьбу против сексуального насилия. На этой стезе она договорилась о сотрудничестве с НАТО. Репортаж корреспондента "Евроньюс" Тесы Арсилы.

"Сексуальное насилие - это тоже оружие. Его применение во время войны терроризирует и травмирует целые группы населения. Это незаконно! Мы направляемся в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где спецпосланник управления верховного комиссара ООН по делам беженцев американская актриса Анджелина Джоли встречается с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее Джоли и Столтенберг написали в соавторстве статью для газеты The Guardian "Почему НАТО должно защищать права женщин".

Многим людям в зонах военных конфликтов пришлось испытать на себе худшие из зверств, какие только можно вообразить - как, например, езидам, попавшим в руки боевиков ИГИЛ. Поможет ли сегодняшнее итоговое заседание лучше защитить этих людей, дать им надежду на правосудие?

"Не может быть прочного мира и безопасности без равных прав и участия женщин во всех обществах. И эти права не могут быть обеспечены в условиях безнаказанности за массовые преступления против женщин и девочек", - говорит Анджелина Джоли.

На этой фотовыставке в Брюсселе собраны документы о том, что пришлось испытать езидам. Изнасилования, пытки, убийства целых семей... До сих пор тысячи женщин и детей числятся пропавшими без вести или находятся в неволе. Главной проблемой остается то, что политические соглашения недостаточно быстро трансформируются во что-то практически действенное для людей на местах.

Правозащитник Ахмед Худида Буржус из организации YAZDA, защищающей права езидов, с горечью констатирует:

"Печально, но факт остаётся фактом: вот уже более трёх лет, как никакого улучшения в положении езидов не намечается. США, Россия, Европейский Союз и НАТО могут положить конец сексуальному насилию, поэтому я надеюсь, что на этот раз они послушают Анджелину".