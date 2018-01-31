Поезд с конгрессменами столкнулся с мусоровозом

Один человек погиб в результате столкновения в среду пассажирского поезда компании Amtrak, на котором находились члены Конгресса США от Республиканской партии, с мусоровозом в штате Виргиния. Информацию об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Никто из находившихся в поезде не пострадал.

Сенатор Билл Кэссиди написал в своем твиттере, что в мусоровозе находились три человека: один из них погиб, а двое других госпитализированы.

Как сообщается в заявлении Amtrak, столкновение поезда со стоявшим на путях мусоровозом произошло в районе города Шарлотсвилл. На месте работают медики, местные полицейские и полиция Капитолия.

Конгрессмены направлялись в загородную резиденцию Республиканской партии. С ними вместе ехали и члены их семей.