США: демократы ответили Трампу

Демократы раскритиковали обращение президента США Дональда Трампа "О положении в стране". С ответной речью от лица Демократической партии выступил член Палаты Представителей Джозеф Кеннеди.

Он заявил, что американское правительство не в состоянии обеспечить свою работу, а Россия, якобы, "по колено вторглась" в выборы в США. Представитель известной политической династии произнес речь в городе Фолл-Ривер, в штате Массачусетс. Не упоминая Трампа непосредственно, Кеннеди упрекнул его в "посягательствах на законы, защищающие американцев".

Джозеф Кеннеди, конгрессмен: "Они навязывают (американцам) один неправильный выбор за другим: шахтеры, или одинокие матери, сельские общины или города, побережье или центр... Как будто механик из Питтсбурга, учитель из Талсы и социальный работник из Бирмингема - больше враги друг другу, а не жертвы системы, которую подстроили под себя власть имущие."

"Мы все чувствуем раскол в нашем обществе", - добавил Кеннеди. По словам политика, американцы ощущают, что их страна разрушается. Демократы упрекнули Трампа и в плохой, на их взгляд, экономической политике. Кеннеди заявил, что нынешняя администрация не защищает права рабочих, чьи зарплаты в 300 раз меньше, чем у топ-менеджеров.