Огненный фестиваль викингов в Шотландии

Сотни современных викингов празднуют фестиваль огня Up Helly Aa ("Апхеллио"), который проходит в городе Леруик, расположенном на Шетландских островах, на северо-востоке Шотландии.

Одетые в традиционные костюмы викингов жители города создают модель корабля тех времен, поджигают факелы и идут по улицам, трубя при этом в военные горны. Все вместе «викинги» несут корабль к морю, где сжигают его.

В IX веке на Шетландские острова высадились скандинавские викинги, которые создали новую страницу истории этих мест. Именно к этому событию и приурочен традиционный шотландский фестиваль, который проходит ежегодно в последний четверг января.