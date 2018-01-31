"Мы установим украинский порядок"

28 января на улицы Киева вышли сотни людей одетых в униформу с надписью "Национальные дружины", лица многих из них были закрыты балаклавами. Они прошли строем по Крещатику, после чего принесли присягу "служить украинской нации". Своей конечной целью они называют установление "украинского порядка", для чего, по собственным словам, они "не боятся применить силу".

Их лидер - депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, активист ультраправого движения с конца 1990-х гг., лидер неонацистских организаций "Патриот Украины" и "Социал-Национальная Ассамблея" по прозвищу "Белый Вождь". В 2011 г. он был арестован по подозрению в покушении на убийство, но освобождён из под стражи новой властью в феврале 2014 г.

Вскоре он возглавил добровольческий батальон "Азов", который принял активное участие в боевых действиях против донбасских сепаратистов. В 2016 г. на базе "Азова" была создана ультраправая партия "Национальный корпус", которая в вместе с "Правым сектором" и "Свободой" критикует политику Петра Порошенко справа.

На востоке Украины "национальные дружины" показали себя уже несколько месяцев назад.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который интегрировал "Азов" и другие подобные формирования в состав МВД и предоставил им свободу рук в прифронтовых районах, обещает пресечь деятельность "парамилитарных образований" на остальной территории страны и восстановить монополию государства на насилие.

Столкновение "дружинников" с полицией в Кременчуге (Полтавская область) 30 января 2018 г.