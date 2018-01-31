Украина испытала крылатую ракету

Украинские военные сообщили об успешном испытании первой крылатой ракеты собственной разработки. Сообщается, что новое оружие наземного базирования способно поражать сухопутные и морские цели.

Речь идёт о проекте «Нептун», который подразумевает создание целого семейства наземных, морских и воздушных ракет. По мнению экспертов, путь до серийного производства займёт ещё не один год.

«Это первое испытание, но оно для нас очень важно. Почему? Потому, что после тотального разоружения, которое происходило после подписания Будапештского меморандума, на вооружении украинской армии не осталось ни одной крылатой ракеты. И фактически мы сегодня открыли новый этап ракетной программы», — рассказал глава СНБУ Александр Турчинов.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали территориальную целостность Украины, которая в обмен на это отказывалась от ядерного оружия, баллистических и крылатых ракет.

Документ так и не был ратифицирован ни одной из подписавших стран. После событий в Крыму и на востоке Украины Киев обвинил Москву в нарушении договора.

На фоне боевых действий в Донбассе Украина значительно увеличила военные программы. Так, две недели назад было объявлено о росте военного бюджета на 37%.