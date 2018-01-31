Дональд Трамп: "Уступки ведут к агрессии"

США будут и дальше оказывать максимально возможное давление на КНДР, пока Пхеньян не откажется от ядерных амбиций. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед членами обеих палат Конгресса с традиционным посланием "О положении страны".

"Прошлый опыт научил нас, что самодовольство и уступки только побуждают агрессию и провокации. Достаточно одного взгляда на жестокий репрессивный северокорейский режим, чтобы понять, какую угрозу всему миру, Америке и ее союзникам несут его ядерные амбиции".

Наблюдатели отметили, что нынешний хозяин Белого Дома был скуп в упоминаниях России и Китая, сказав лишь, что эти государства - "соперники" Америки, “бросающие вызов ее интересам, ее экономике и ее ценностям".