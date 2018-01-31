Дональд Трамп - "О положении страны"

"Эра экономической капитуляции для Соединенных Штатов завершилась", - провозгласил президент США Дональд Трамп, выступая со своей первой речью-посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского конгресса.

Это наш новый момент для Америки. Ещё не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой.

Отметив хорошее состояние экономики США, он пообещал значительное снижение налогов для среднего класса.

"Вместе мы строим надёжную, сильную и гордую Америку. С момента избрания мы создали 2,4 млн рабочих мест, включая 200 тыс. новых рабочих мест в промышленности. После долгих лет стагнации по заработной плате мы, наконец, стали свидетелями повышения зарплат.Безработица достигла 45-летнего минимума", - заявил Трамп, добавив, что американцы смогут "достичь чего угодно", если будут упорно работать и верить в свою страну.

"Это наш новый момент для Америки. Ещё не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой", - сказал он.

Вопреки сложившейся традиции, первая леди США Меланья Трамп прибыла в здание конгресса на выступление супруга отдельно от него. А министр сельского хозяйства США Сонни Пердью отсутствует на случай крупного ЧП, чтобы сохранить преемственность власти. По этим же соображениям на выступлении президента не присутствуют и несколько конгрессменов.