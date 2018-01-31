Пучдемон сдаётся?

"Нас принесли в жертву. По крайней мере, меня" - такими словами в личных сообщениях описал отсрочку дебатов по его кандидатуре на пост лидера Каталонии Карлес Пучдемон. Частичный доступ к личной переписке бежавшего в Бельгию экс-главы автономии получил телеканал "Телесинко".

Содержание опубликованной переписки Пучдемона с бывшим советником по здравоохранению при правительстве Каталонии Тони Комином, который также находится в Бельгии:

"Это последние дни Каталонской республики. План Рахоя Монклоа(официальная резиденция премьер-министра Испании) сработал. Я только надеюсь, что это правда и, что благодаря этому все будут освобождены. Если нет - то это будет исторический конфуз"

"Я думаю, вы понимаете, что все кончено, нас принесли в жертву наши же соратники, по крайней мене меня, вы будете консулами (я надеюсь и хочу этого), но меня уже выбрали козлом отпущения, предложенным Тардой (глава партии "Левые республиканцы Каталонии")"

"Я не знаю, сколько мне осталось жить (я надеюсь, что у меня будет много времени), но я намерен посвятить свою жизнь и защитить свою репутацию. Они нанесли уже много урона своей клеветой, слухами и ложью. Все это я терпел ради общей цели. Теперь все кончено, и я должен сделать все возможное, чтобы защитить себя"

Комментируя информацию телеканала, Пучдемон написал в "Твиттере":

"Я журналист и я всегда понимал, где те границы, например личная жизнь, куда нельзя вторгаться. Я тоже человек, и есть такие моменты, насчет которых я сомневаюсь. Но я и президент и я никогда не отступлю, в дань уважения, благодарности и преданности нашему народу и Каталонии в целом. Мы продолжим начатое!"