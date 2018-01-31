Косатка говорит, подражая людям

Запись некоторых слов, которые научилась произносить Вики, опубликовали работающие с ней зоологи. Словарный запас Вики включает приветствия на английском и счёт до трёх.

Считается, что косатки, или, в англоязычном варианте, "киты-убийцы" - находятся на вершине развития морских млекопитающих. Их интеллект позволяет им охотиться в группах, что многократно повышает их шансы загнать добычу в океане.

Работающие с косатками специалисты обратили внимание на их способность имитировать человеческую речь, выдыхая у поверхности воды. Вики, которой 14 лет, проживает в аквапарке "Маринлэнд" во французском Антибе.

Способность имитировать человеческую речь ставит косаток в один ряд с другими животными, которые наделены подобными качествами. Среди них вороны, попугаи и другие пернатые, дельфины, тюлени и даже слон. Один из работавших с Вики учёных не исключает, что в будущем косатка сможет вести простейшие диалоги с человеком. Доктор зоологии Хосе Абрамсон из Мадридского университета заявил, что такой обмен фразами вполне можно себе представить. Ведь в прошлом, как пояснил Абрамсон, были известны случаи "разговора" с попугаями и дельфинами.

На воле косатки живут и охотятся в небольших стаях по 5-15 особей. Зоологи выяснили, что животные общаются между собой, поддерживая диалог, причём у каждой стаи косаток свой собственный диалект. Таким образом, в воде они отличают звуковые сигналы, которые посылают их "соплеменники".

Содержание косаток в неволе по сей день является предметом регулярной полемики со стороны защитников прав животных. В США зарегистрирован случай, когда косатка из флоридского парка Sea World смогла даже подать в суд, требуя восстановления своего конституционного права на свободу. Разумеется, интересы млекопитающего лоббировала группа защитников животных. В решении суда от 2012 года отмечалось, что конституция не применима к косатке Тилликум, поскольку он не является человеком.