Сочи: итоги сирийского диалога

Несмотря на расхождение по многим вопросам, участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи были едины в своём призыве сохранить территориальную целостность страны и заявили, что вопрос форме правления в Сирии должны решать сами сирийцы.

На вопрос о том, что именно считает Москва главным результатом Конгресса в Сочи спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ответил:

"Главный итог этого Конгресса – запуск политического процесса при помощи вот этих наших усилий, чтобы помочь действительно ООН и Стаффану де Мистуре найти рациональное зерно для запуска конституционной реформы, потому что до этого все усилия на этом направлении были тщетны".

Участники форума согласны в том, что конституционная реформа Сирии необходима, но расходятся по вопросу о том, какие изменения должен претерпеть Основной закон. Тем не менее они составили список кандидатов в Конституционную комиссию, которая будет работать в Женеве. Окончательное решение о её составе должен принять спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В списке 150 имён: две трети - представителей правительства, треть - представителей разных оппозиционных групп.

"Нелегкий диалог в Сочи состоялся, список кандидатов в Конституционную комиссию передан Стаффану де Мистуре. Сочинский Конгресс призвал ООН ускорить процесс реформы - правда, никаких конкретных сроков указано не было", - передаёт из Сочи корреспондент "Евроньюс" Галина Полонская.