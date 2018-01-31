Сирия. Нападение на турецкий конвой в Идлибе

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения накануне вечером на военный конвой ВС Турции в сирийской провинции Идлиб, сообщил представитель Турецкого генштаба.
Конвой прибыл в Идлиб в рамках договоренностей, заключенных с Россией, по мониторингу соблюдения режима перемирия.
Идлиб является одной из четырёх зон «деэскалации», которые Россия, Турция и Иран согласились установить на территории оппозиции в западной Сирии после многих лет гражданской войны. Но контролирующие Идлиб после потери Алеппо джихадисты пообещали продолжать борьбу с сирийскими правительственными силами и их союзниками. Такая позиция ставит под вопрос планы Турции, как страны-гаранта перемирия, по развёртыванию наблюдателей внутри Идлиба.