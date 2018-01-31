"О положении страны": анализ NBC

Первому посланию "О положении страны" президента Трампа уже были даны самые полярные оценки, много чернил было пролито по поводу белого наряда Мелании Трамп посреди моря черных костюмов - супруга президента, державшаяся в тени после разоблачений возможных внебрачных связей мужа, прибыла отдельно, - а вот анализ наших партнеров из NBC News.

"После бурного первого года на посту президент Трамп попытался наметить но вый курс, заявив, что "страна прочна, потому что крепки ее граждане", - отмечает Кристен Уэлкер. - Он особенно отметил свои победы на поле налоговой реформы и экономического роста и провозгласил амбициозный план действий, призвав Конгресс принять пакет инфраструктурных мер на 1.5 триллиона долл.

Он также призвал обе партии к совместной работе по иммиграционной реформе. И хотя одной из мер этой реформы стало предоставление т.н. "мечтателям" пути к получению гражданства в обмен на финансирование стены на границе с Мексикой, порой, говоря об иммиграции, Трамп описывал страну в состоянии осады. Это явно делалось для его традиционных сторонников, эта риторика напоминала выступления поры предвыборной кампании.

Он жёстко выступил по Северной Корее - тут ничего удивительного, - но не упомянул о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы или о расследовании спецпрокурора Мюллера. Остаток недели - вразрез с обычной традицией отправляться по стране, чтобы закрепить своё послание нации - президент Трамп проведет в Вашингтоне, где его ждет серия встреч."