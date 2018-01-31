Воскресенье - выходной день для всех

В Польше вступает в силу новый закон: по воскресеньям большинство магазинов и торговых точек будут закрыты. Запрет на торговлю в выходные дни не коснется он-лайновых магазинов, заправочных станций, аптек и цветочных лавок.

Введение в действие новой нормы было поддержано профсоюзами и католической церковью. По мнению польского президента, этот закон призван сыграть положительную роль в социальной жизни общества.

"Это важный момент, который позволит нам восстановить определенную нормальность, это этап обретения солидарности тех, кто имел возможность проводить выходные, не работая, и теми, кто трудился. Теперь и они тоже смогут в этот день побыть с семьей", - подчеркнул Анджей Дуда.

Ограничения на торговлю будут вводиться постепенно. Вначале, до 2019 года магазины будут оставаться открытыми два воскресенья в месяц, а затем - всего одно. После 2020 года торговля по выходным будет вовсе запрещена.