Москва под снегом
Снегопад, обрушившийся на Москву в последние сутки, стал сильнейшим с начала этой зимы.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Специальная техника оперативно убирает и вывозит снег с проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных зон.
Осадки сохранятся и в ближайшие дни.
Правительство Москвы обратилось к жителям столицы с просьбой отказаться от поездок на автомобилях и не создавать помех для работы снегоуборочной техники.
Самая низкая температура воздуха ожидается днем в четверг.