Срочная новость

Срочная новость

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Москва под снегом

Снегопад, обрушившийся на Москву в последние сутки, стал сильнейшим с начала этой зимы.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Специальная техника оперативно убирает и вывозит снег с проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных зон.

Осадки сохранятся и в ближайшие дни.

Правительство Москвы обратилось к жителям столицы с просьбой отказаться от поездок на автомобилях и не создавать помех для работы снегоуборочной техники.

Самая низкая температура воздуха ожидается днем в четверг.

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