О подростках и порносайтах

Сексологи в Исландии бьют тревогу. Дети и подростки все чаще ищут информацию о сексе на порносайтах. По мнению специалистов порнография оказывает огромное влияние на исландскую молодежь и необходимо предпринять срочные превентивные меры, чтобы сохранить здоровой детскую психику и защитить растущее поколение от нежелательных последствий.

А что думают об этом сами подростки?

Браги Гейр Бьярнасон, 15 лет: "Не все, конечно, интересуются порно, но таких достаточно много, особенно среди мальчишек. Дело в том, что сегодня порносайты настолько доступны, что ребята ищут там ответы на волнующие их вопросы. Девчонки тоже туда заходят. Мальчишки, например ужасно переживают, все ли с ними в порядке, сравнивают себя. И, даже если ты самый нормальный подросток, то, что ты там видишь, заставляет тебя сомневаться в своих физических данных."

Сара Гуйонадоттир, 14 лет: "Некоторые мальчишки после просмотра порносайтов требуют от девчонок каких-то нереальных внешних данных. Ну, например, большую грудь, попу. Девчонки стараются худеть, чтобы соответствовать навязанным стандартам, недовольны своей внешностью и переживают, что не нравятся одноклассникам."

Дагбьорт Асбьорндоттир, сексолог из Рейкьявикского отдела образования молодежи: "Я считаю, и исследования это подтверждают, что контент, который дети видят в Интернете на порносайтах, негативно воздействует на их восприятие своей сексуальности и отношений полов. И я убеждена, что необходимо превентивно реагировать на эту проблему до того, как подросткам будет нанесен вред."