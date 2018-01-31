Размер имеет значение

В Каннах решено вмешаться в рукотворный ландшафт.
Знаменитый пляж, вдоль которого идет набережная Круазетт будет расширен на 10-12 метров на всей длине почти 1,5-км участка. Мэрия уже приобрела 80.000 кубометров песка - таким количеством можно наполнить 32 олимпийских бассейна.
Те, чья деятельность зависит от количества отдыхающих, инициативу муниципалитета приветствовали:
"Это нам поможет привлечь клиентов и принять их на соответствующем уровне", - говорит один из них.
Другие выступают против расширения. По их мнению, трата денег на песок бессмысленна, поскольку изменит в не лучшую сторону привычный всем пейзаж, который открывался с Круазетт.