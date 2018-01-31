Размер имеет значение

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Франция

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В Каннах мэрия решила расширить знаменитый пляж, выходящий на набережную Круазетт. Работы должны быть закончены до весны, то есть до начала кинофестиваля, который проводится в мае.

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В Каннах решено вмешаться в рукотворный ландшафт.

Знаменитый пляж, вдоль которого идет набережная Круазетт будет расширен на 10-12 метров на всей длине почти 1,5-км участка. Мэрия уже приобрела 80.000 кубометров песка - таким количеством можно наполнить 32 олимпийских бассейна.

Те, чья деятельность зависит от количества отдыхающих, инициативу муниципалитета приветствовали:

"Это нам поможет привлечь клиентов и принять их на соответствующем уровне", - говорит один из них.

Другие выступают против расширения. По их мнению, трата денег на песок бессмысленна, поскольку изменит в не лучшую сторону привычный всем пейзаж, который открывался с Круазетт.

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