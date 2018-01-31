Братство закроют из-за нацистских песен

Власти Австрии решили закрыть одно из старейших студенческих братств страны — «Корпорация Германия из Винер-Нойштадта». В отношение четырёх его членов возбуждены уголовные дела.
Ранее в СМИ попал сборник исторических песен, изданных братством в 1997 году. Среди текстов там встречаются антисемитские и прославляющие национал-социализм.
Братство было основано в 1917 году студентами, объединёнными идеей немецкого национализма.
Скандал разразился на фоне предвыборной кампании. Социал-демократическая партия исключила из своих рядов высокопоставленного товарища — он оказался иллюстратором этого самого сборника.
Другим фигурантом оказался видный деятель Австрийской партии свободы, которая входит в правящую коалицию. Удо Ландбауэр долгое время был заместителем председателя братства. Сразу после скандала он приостановил своё членство. В АПС заявили, что он не может нести ответственность за песенник — на момент его издания будущему политику было 11 лет.