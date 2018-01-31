Президентские выборы: ЦИК завершила прием подписей

Центральная избирательная комиссия России завершила прием подписей избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах.
Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", принесла в среду в ЦИК 105 тысяч подписных листов.
Кроме Собчак, подписи в свою поддержку сдали еще пять претендентов: действующий президент– самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский, выдвинутый партией "Яблоко", бизнес-омбудсмен и лидер Партии роста Борис Титов, Сергей Бабурин, выдвинутый "Российским общенародным союзом" и Максим Сурайкин, лидер партии "Коммунисты России".
Два кандидата от парламентских партий – Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ.
Окончательно список зарегистрированных кандидатов определится к 10 февраля.