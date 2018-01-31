Шансов все меньше

Шансы найти пропавшего в Бискайском заливе Пьера Аньеса упали почти до нуля. Поиски главы компании Quicksilver были остановлены в среду во второй половине дня и пока неизвестно, будут ли они продолжены.

54-летний Аньес пропал во вторник. Рано утром он выехал на рыбалку на своей яхте, а затем уведомил порт городка Капбретон, что из-за густого тумана вернется несколько позже. Спустя несколько часов его яхта была обнаружена выброшенной на берег близ городка Осгор, в департаменте Ланд на самом юго-западе Франции. На ее борту никого не было. В поисковой операции принимали участие катера береговой охраны и вертолеты.

При этом спасатели отмечают, что температура воды в месте исчезновения Аньеса не превышает 10 градусов. По оценкам специалистов, время безопасного нахождения в такой воде составляет от двух до трех часов.

В молодости Аньес занимался серфингом на профессиональном уровне.