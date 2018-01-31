Настоящий сыр фета: только из Греции

Еврокомиссия подтвердила монопольное право Греции производить и продавать сыр фета не только в пределах ЕС, но и в странах, у которых с ЕС существуют торговые соглашения.

Сыр фета стал частью списка защищённых наименований, к которым Евросоюз относит также алкогольные напитки шампанское (из винодельческого региона Шампань) и коньяк (из французского департамента Шаранта, где расположен одноимённый город). В список попала также пармская ветчина: свои права за ней закрепила Италия.

Еврокомиссия присудила эксклюзивное право Греции на производство феты ещё в 2002 году. С тех пор крупные молочные комбинаты из Дании перестали поставлять на рынок ЕС популярный в этой стране сыр. На рынках скандинавских стран фета стали именовать "салатными кубиками" или "белым сыром". Однако поставки в соседние с ЕС странами так и не прекратились.

Теперь датским производителям запрещается называть свой товар "фета" и за пределами ЕС. Это, по мнению Брюсселя, вводит в заблуждение потребителей.

В России и сегодня в продаже встречается сыр "фета" из Дании. Хотя основные поставки производятся в рамках программы импортозамещения предприятиями, которые производят греческие сыры "фета" и "халлуми" на территории РФ.