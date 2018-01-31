Москва под снегом

Сильнейший с начала зимы снегопад обрушился на российскую столицу. За два последних январских дня в Москве толщина снежного покрова выросла более чем в два раза - до 36 сантиметров. По прогнозам синоптиков, осадки после короткой паузы возобновятся и продолжатся до конца недели. Поэтому не исключено, что будет побит рекорд 66 года, когда сугробы достигли высоты 56 сантиметров.

Снегопад парализовал московские улицы, которые комммунальные службы с трудом успевают расчищать от снега. По данным ГИБДД, за минувшие сутки в Москве произошло почти 700 ДТП, причиной большинства из которых стали погодные условия. Один человек погиб, 27 получили травмы.

Столичные аэропорты в целом с непогодой справляются и работают в штатном режиме. За истёкшие сутки в "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" были задержаны 27 рейсов, что связано с обработкой самолетов и летных полей противообледенительной жидкостью. Еще 9 рейсов были отменены.

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