Фелипе Гонсалес: "Некоторые полагают, что демократия выше закона.."

Бывший глава правительства Испании Фелипе Гонсалес в Брюсселе дал интервью “Евроньюс". Отвечая на вопрос о кризисе в Каталонии, исторический лидер Испанской социалистической рабочей партии продчеркнул, что Карлес Пучдемон должен нести ответственность:

"Первоочередная обязанность господина Пучдемона, скрывающегося от правосудия – самому предстать перед судом. И он не имеет права отказаться. Фактически он избегает этого, но в таком случае, он не может рассчитывать на полное признание его права быть избранным, рассчитывать на осуществление своих прав гражданина, не выполняя своей главной обязанности и скрываясь от правосудия".

Отвечая на вопрос, кто больше повинен в конфликте между Движением за независимость Каталонии и центральным правительством, Фелипе Гонсалес с уверенностью заявил:

"Не стоит это сравнивать. Мы все несем ответственность, когда наступает кризис. Но некоторые полагают, что демократия стоит выше законов... Наиболее яркий представитель – господин Пучдемон, который заявил, что закон не имеет значения, и можно не обращать внимания на институт правосудия. Это типично для националистической риторики".