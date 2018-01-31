Ленивый почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет относил чужую корреспонденцию к себе домой. Приехавшие к нему с обыском полицейские нашли более полутонны так и не попавших адресатам посланий, которые мужчина хранил в коробках у себя в гараже. К жителям города также не попали банковские уведомления, счета, справочники и рекламная продукция. О махинациях стало известно после того, как в экологический центр на переработку макулатуры сдали 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии.