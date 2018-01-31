Из Лондона в Амстердам или Милан?

В связи с выходом Великобритании из ЕС в марте 2019 года, из Лондона должно уехать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). На право стать его новым хозяином претендовало много городов, но в ноябре жребий выиграл Амстердам. Но площадка, отведенная для штаб-квартиры, пустует. 10-этажное здание, по признанию его архитектора, только начали возводить:

«Оно будет готово 15 ноября 2019 года. Мы будем строить очень быстро, - сказал Фокке ван Дайк. - Где возможно, мы сократили время разработки и осуществления проекта и время закупок всего необходимого».

Голландцы предлагают на несколько месяцев разместить учреждение, регулирующее разработку, производство и применение медикаментов, в другом здании, которое оказалось для этого мало приспособленным.

«Это не совсем оптимальное решение, но оно даст нам возможность работать и обеспечит непрерывность нашей деятельности, - сказал замдиректора EMA Ноэль Ватион. - Мы будем там функционировать на временной основе, пока не сможем занять новые помещения».

Италия хочет оспорить это решение в Европейском суде. Глава агентства, уроженец Падуи Гвидо Рази, добивается его переезда из Лондона сразу в Милан.

“С самого начала предложение о переходном периоде, сделанное Нидерландами, не соответствовало реальным потребностям EMA, - сказал итальянский евродепутат Джованни ла Виа. - Представители Евросоюза и голландские эксперты посетили имеющееся строение. Они убедились, что оно нуждается в значительное адаптации к этим потребностям".

В среду Еврокомиссия подтвердила свое мнение о том, что штаб-квартира агентства должна переехать в Амстердам, и что претензии итальянцев не достаточно обоснованы.