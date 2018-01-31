История "Человека-дельфина"

Документальный фильм "Человек-дельфин" греческого режиссера Лефтериса Харитоса рассказывает о жизни и подводных путешествиях уникального фридайвера Жака Майоля, перевернувшего представления о пределах человеческих возможностей под водой. Речь в картине идет не только о спортивных достижениях, но и об удивительной, теплой дружбе Майоля с дельфинами.

"Одним из самых интересных в жизни Жака Майоля была его невероятная страстность. Его главной страстью был фридайвинг и любовь к морю. Когда вы смотрите фильм "Человек-дельфин", вы не просто знакомитесь с его биографией. И это был наш осознанный выбор. В фильме поднимается много вопросов. Например, связь Жака Майоля с философией Востока, наша любовь к морю сегодня, а также экологическое послание, которое направляет зрителям этот фильм", - говорит режиссер Лефтерис Харитос.

Авторы картины использовали много архивных съемок самого Майоля. Закадровый текст читает французский актер Жан-Марк Барр, когда-то сыгравший роль Майоля в знаменитом фильме Люка Бессона "Голубая бездна".

"Если и есть связь между "Голубой бездной" и Человеком-дельфином", то она заключается в том, что когда вы погружаетесь под воду и задерживаете дыхание, вы попадаете в абсолютно другой мир. Вы понимаете насколько вы ничтожны. Вы - никто. Это прекрасные эмоции, которые могут перевернуть всю вашу жизнь. Потому что, когда вы осознаете что вы никто, вы можете сделать все", - говорит Жан-Марк Барр.

Фильм "Человек-дельфин" уже был показан на многих кинофестивалях по всему миру. С 1 февраля он выходит в прокат в греческих кинотеатрах. А в конце мая его можно будет посмотреть во Франции.