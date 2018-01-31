Каталония в "правовом тупике"

Архелия Кераль, специалист по конституционному праву в университете Барселоны, описывает сложившуюся в Каталонии ситуацию как «правовой тупик», потому что существующая в Испании законодательная база просто не рассчитана для такого количества чрезвычайных ситуаций:

«Председатель парламента может отложить следующие пленарное заседание до того момента, когда конституционный суд вынесет решение о том, можно ли наделять человека полномочиями главы правительства по интернету. С учетом прецедентов, это решение будет отрицательным. Но нам нужно его дождаться. После этого мы узнаем, подчинится ли председатель парламента этому решению и предложит ли другого кандидата. На это также уйдёт много времени.

Какие будут юридические последствия? С политико-юридической точки зрения, после того, как будет сформировано новое правительство, действие статьи 155, прямое правление из Мадрида, прекратится. Именно поэтому для нового главы правительства будет так важно сформировать правительство - чтобы функционирование всех институтов вернулось к норме. Глава правительства может быть сторонником независимости, но действовать он будет должен в рамках конституции. И политический диалог с центральным правительством совершенно необходим».

Габриэль Коломэ – профессор политологии в Автономном университете Барселоны. Он считает, что Каталонию ждут новые выборы. По его мнению, решение Пучдемона снова стать главой правительства это месть Левой республиканской партии, которая в октябре вынуждала его не объявлять новых выборов. Сейчас раскол среди сепаратистских партий вышел наружу:

«Впервые мы наблюдаем конфликт между левыми республиканцами и партией "Вместе за Каталонию", между Жункерасом и Пучдемоном. Вчера мы видели, как председатель парламента принимал решения, не посоветовавшись с другими партиями. Разрыв отношений стал очевиден.

Если другие партии попытаются отстранить Пучдемона, заблокировать его кандидатуру, он в скорей всего сорвёт голосование. У него 15-16 лояльных депутатов. Они могут воздержаться при голосовании и новый кандидат на пост главы регионального правительства не получит достаточного количества голосов. Поэтому либо выбирают Пучдемона, либо мы идем на новые выборы. Потому что он обладает полным контролем над парламентом в его нынешнем виде».

Роже Торрент, новый председатель каталонского парламента, дал понять, что для него не приемлема любая другая кандидатура на пост президента региона, кроме Карлеса Пучдемона. По его словам, ни испанское правительство, ни конституционный суд, не вправе этому помешать.