Вертолет упал на жилой дом

Три человека погибли и двое получили ранения при падении вертолета на жилой дом в американском городе Ньюпорт-Бич в штате Калифорния. Небольшой аппарат, на борту которого находились четыре человека, вылетел из аэропорта Джона Уэйна и упал примерно в полутора километрах от него. Говорят очевидцы произошедшего:

"Стена спальни была полностью разрушена. Повсюду на земле валялись ее обломки, а также крупные части фюзеляжа".

"Я находилась дома, работала. И вдруг услышала шум ломающихся деревьев, пальмовых веток и всего прочего. Полетели предметы. Мне показалось, как будто что-то упало на мою крышу. Я схватила свою собаку и выбежала на улицу. И только тогда поняла, что это происходит не с моим домом. Но позади него все было в обломках и дыму".

Причины крушения вертолёта выясняются. По словам свидетелей катастрофы, перед падением воздушное судно потеряло контроль и стало вращаться в воздухе.