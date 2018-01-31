В Турции освобожден правозащитник

Турецкий правозащитник Танер Килич освобожден из-под стражи на время судебного процесса. Об этом сообщил адвокат подсудимого.

Ранее перед зданием суда в Стамбуле,где рассматривается дело одиннадцати правозащитников, которых обвиняют в пособничестве терроризму, прошла акция протеста. Активисты держали плакаты с призывом освободить президента турецкого отделения неправительственной организации Amnesty International.

"Я нахожусь в суде с высокопоставленными дипломатами со всего мира, рядом с консулами из США, Великобритании, Италии, Германии, Франции и других стран. У этого процесса мощная поддержка. Теперь всем понятно, что он стал символом деградации принципов правового государства в Турции", - сообщает из здания суда глава европейского отделения Amnesty International Гаури ван Гулик.

Килич вместе с другими правозащитниками был арестован в июне 2017 года. Его обвиняют в связях с проамериканским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в свою очередь судят по делу о попытке госпереворота.

В октябре восемь из задержанных были освобождены. Килич оставался под стражей до сегодняшнего дня.