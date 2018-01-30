"Список Путина" опубликован

Администрация США опубликовала так называемый "кремлевский доклад". Закон о санкциях, принятый Конгрессом в августе прошлого года, обязывал Белый Дом сделать это не позднее 29 января. Сообщение о публикации доклада появилось на сайте информационного агенства Associated Press в 00:15 30 января по вашингтонскому времени.

В списке, который министерство финансов готовило в течение полугода, представители российского истеблишмента и крупные предприниматели, в отношении которых может быть введен санкционный режим.

В списке 114 российских официальных лиц и 96 крупных предпринимателей, состояние каждого из которых составляет $1 млрд или выше.

В списке наличествуют имена Алексея Миллера, Владимира Лисина, Алексея Мордашова, Михаила Прохорова, Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, Олега Дерипаски и десятков других.

В докладе перечислены сотрудники администрации президента, советники и помощники Владимира Путина. Имеется и имя президента "Роснефти" Игоря Сечина, как и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Единственный, кого в этом списке нет - это Владимир Путин.