Минфин США: за "кремлевским списком" последуют санкции

Мнучин пояснил, что к 29 января ведомство должно было подготовить доклад о возможных запретительных мерах, а не сами санкции.

Ожидалось, что в понедельник Белый дом представит новый пакет санкций против России. Однако во второй половине дня Госдепартамент заявил, что закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") сам по себе "служит средством сдерживания". В ведомстве также обратили внимание на то, что новые ограничения, если и будут введены, то коснутся не Москвы, а тех зарубежных организаций, которые ведут дела с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и разведслужбами.

При этом демократ Адам Шифф - член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса выразил мнение, что президент Трамп создает помехи вводу антироссийских санкций.Он считает, что его администрация, по всей видимости, скопировала список "у [журнала] Forbes" и в целом шаги, предпринимаемые окружением главы государства в отношении Москвы, "безнадежно недостаточны".