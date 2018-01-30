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Флорида: почему на ребенка надели наручники?

Действовали согласно протоколу... Об этом заявили представители окружного отдела образования во Флориде, после инцидента в одной из школ Майами. Здесь после ссоры ученика с преподавателем на ребенка надели наручники и отправили в психиатрическую клинику.

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Флорида: почему на ребенка надели наручники?

Флорида: почему на ребенка надели наручники?
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Действовали согласно протоколу... Об этом заявили представители окружного отдела образования во Флориде, после инцидента в одной из школ Майами. Здесь в минувший четверг семилетний ученик во время ссоры с преподавателем ударил последнего по спине и пнул ногой. Администрация вызвала полицию. На ребенка надели наручники и отправили в психиатрическую клинику.

"Они заявили, мол знаете, он опасен для общества. Я сказал, что? Семилетний ребенок? Опасен для общества?" - возмущается отец Роландо Фуентес.

Родители мальчика утверждают, что у ребенка нет психических расстройств и, что ранее их сын не проявлял агрессии в отношении кого-либо. Действия полиции родственники назвали произволом. 

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