Послание Трампа: прогнозы из Вашингтона

"Важный день с высокими ставками для президента Дональда Трампа: здесь, в Вашингтоне, он готовится выступить со своим первым официальным посланием " О положении страны".

Белый дом хранит молчание о том, что именно собирается сказать президент. Но о некоторых ключевых темах нам стало известно от высокопоставленных чиновников администрации.

Прежде всего, ожидается, что речь президента будет очень оптимистичной. Он представит уверенное, сильное и гордое видение Америки. Это означает не просто место Америки в мире - а то место в мире, на каком хочет видеть Америку Дональд Трамп.

Во-вторых, ожидается, что он будет говорить о двухпартийной системе. И такое нечасто услышишь от Дональда Трампа, который известен своими нападками на демократов и других оппонентов в Twitter. Но ему не обойтись без сотрудничества, если он хочет провести ключевые положения законодательства об иммиграции и инфраструктуре.

Двухпартийная система невозможна без демократов. И список гостей, приглашённых на выступление президента, даёт об этом хорошее представление Но внимание! Тут всё возможно. Особенно когда среди приглашённых такие люди, как Крус, мэр города Сан-Хуан, которая подвергла резкой критике действия Трампа по помощи Пуэрто-Рико, а также люди, пережившие сексуальное насилие. И это при том, что президент так и не уделил должного внимания этому вопросу, несмотря на масшабное движ Me too ("Я тоже"), начавшееся в Соединённых Штатах.

Ну, а в целом, Трамп скорее всего будет строго придерживаться написанного текста, в котором в общих чертах опишет своё видение положения в стране".