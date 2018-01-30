Сочи принимает сирийцев

Запустить работу над новой Конституцией Сирии. Такова ключевая задача проходящего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Открытая часть форума включала обращение президента России Владимира Путина, которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров, и избрание президиума. Основная часть, конгресса ( а в нем задействованы около 1500 участников из Сирии), продолжилась в закрытом режиме.

"Все люди у нас там (в Сирии) очень устали. Мы приехали сюда сказать всем, что мы, что Сирия будет единой. Единый флаг. Единая территория. Мы никому не позволим и десяти сантиметров у нас отобрать", - сказал коореспонденту euronews участник конгресса Суфи Кхури.

Старейшина форума, глава Торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каля в своем выступлении подчеркнул, что собравшиеся в Сочи представители сирийского народа намерены "встать единым фронтом на защиту суверенитета, независимости и единства" против тех, кто не желает для Сирии будущего.

Корреспондент euronews Галина Полонская передает из Сочи:

"Конгресс в Сочи стартовал с опозданием. Согласование позиций шли до последней минуты, и это показывает, что диалог, который ведется за закрытыми дверями и без наблюдателей – будет жарким. Впрочем в самом начале участники выказали редкое единодушие, когда открывающий форум старейшина сказал "Руки прочь от Сирии" - зал зааплодировал."