Сирийский диалог в Сочи начался

Часть сирийской оппозиции на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи приехала, в том числе так называемые "каирская" и "московская" платформы. Крупнейшее оппозиционное объединение - Высший сирийский комитет по переговорам - от участия в мероприятии отказался. Между тем лидер "московской платформы" Кадри Джамиль считает, что участие в Конгрессе "благоразумно и полезно".

Главный вопрос, по мнению Джамиля - реформа конституции, которую должны обсуждать сами сирийцы:

"Какова должна быть конституция в Сирии? Здесь разные стороны - разные мнения, поэтому должны научиться прийти к консенсусу. Сирийцы давно не жили в условиях политических свобод, чтобы могли говорить, обсуждать, спорить и прийти к соглашению через компромисс".

Разногласия внутри сирийской оппозиции в основном касаются вопроса об уходе президента Башара Асада. Джамиль считает, что межсирийские переговоры должны вестись без предварительных условий, что "женевский процесс застрял, и ему нужен толчок".

"Сейчас в Сочи попытаемся начать сирийский диалог для обеспечения политической поддержки женевского процесса", - говорит лидер "московской платформы", сожалея, что на Конгрессе нет представителей сирийских курдов, которые "также должны участвовать в построении схемы будущего Сирии".

Из Сочи передаёт наш корреспондент Галина Полонская:

"Одна из ключевых задач конгресса в Сочи - отбор кандидатов в комиссию по подготовке конституционной реформы в Сирии. Будут обсуждать и другие архисложные вопросы, которые пока находились в разряде тупиковых. Впрочем уже сейчас ясно главное: результат Конгресса в Сочи - это процесс, который, возможно, в этот вторник только начинается".