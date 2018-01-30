Громкая отставка замдиректора Федерального бюро расследований

Заместитель директора Федерального бюро расследований ушел в отставку. По информации американских СМИ, на Эндрю Маккейба оказывалось давление , чтобы заставить его оставить пост, не дожидаясь окончания срока полномочий. Когда Трамп уволил прежнего директора ФБР Джеймса Коми, именно Маккейб исполнял обязанности руководителя этого ведомства.

Представитель Белого Дома отвергла предположения о том, что решение об отставке Маккейба принимал Трамп: "Да, президент к этому не имеет никакого отношения, и, говоря о работе ФБР, я упомяну о том, что нынешний руководитель этого ведомства Кристофер Рэй, пользуется полной поддержкой президента, и именно в прерогативу Рэя входит принятие кадровых решений такого уровня".

Часть американских СМИ сообщали, что Трамп обвинял Маккейба в предвзятом отношении. И именно оно, как полагал Трамп, могло повлиять на ход расследования о возможном взаимодействии команды Трампа и его самого с Россией.