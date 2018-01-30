Робот-бариста в японском кафе

В Токио открылось первое кафе, посетителей которого обслуживает настоящий робот-бариста. Заведение называется Henn-na Café (что в переводе с японского означает «необычное кафе»). Промышленный робот по имени Сойер самостоятельно готовит и подаёт кофе.

Сделать заказ просто: нужно выбрать напиток в специальном терминале, установленном прямо в кафе, и распечатать QR-код. Чашка кофе стоит здесь в среднем 320 иен (3 американских доллара).

Сойер может обслужить одновременно до пяти клиентов. На каждого из них у робота-баристы уходит примерно четыре минуты.