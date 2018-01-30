Путин: "Мы не будем лезть на рожон"

«Недружественным актом» назвал Владимир Путин публикацию Министерством финансов США списка из 210 российских политиков, бизнесменов и предпринимателей, которые могут попасть под санкции. Во вторник в ходе встречи с доверенными лицами он заявил:

«За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас - все 146 миллионов - занесли в какой-то список. В чём смысл таких действий, я не понимаю».

Президент также отметил, что Россия не станет «лезть на рожон и обострять ситуацию» и пока воздержится от ответных шагов.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать наши отношения. Мы, наоборот, хотим развивать наши отношения с Соединёнными Штатами. Уверен, что в этом заинтересован народ США, народ России. И, в целом, в мире люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу», - добавил Владимир Путин.