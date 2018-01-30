Пучдемон: "Решение народа Каталонии отмене не подлежит"

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты должны были утвердить главу правительства автономии, отложено. Спикер Роже Торрен отказался предлагать другого кандидата вместо выдвинутого Карлеса Пучдемона.

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что Пучдемон, находящийся в ссылке в Бельгии, должен лично присутствовать на заседании, запросив предварительно разрешение Верховного суда Испании. Но если он вернётся, ему грозит арест.

Опальный политик не сдаётся и говорит, что ему не нужно разрешение суда, чтобы возглавить Каталонию, так как этого хочет большинство избирателей автономии.

"Решение, которое народ Каталонии принял 21 декабря во время региональных выборов, отмене не подлежит, - заявил Пучдемон из Брюсселя. - Мы не хотим подчиняться политике, которая идёт вразрез с волей каталонцев, мы не хотим, чтобы нас подавляли и преследовали из-за наших идей".

У здания каталонского парламента в Барселоне сторонники Пучдемона требовали возобновить заседание и утвердить его главой женералитета. "Свободу политзаключенным!", "Вон, оккупационные силы!", "Пучдемон - наш председатель!", - скандировали собравшиеся. У многих в руках были эстелады – неофициальные каталонские флаги.

Акция переросла в столкновения с полицией.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон после референдума о независимости автономии бежал в Брюссель, так как в Испании действует ордер на его арест по обвинению в бунте, мятеже и растрате.