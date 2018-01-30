Песков: "все названы врагами США"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не предаваться эмоциям и спокойно проанализировать "кремлевский доклад". Публикацию минфином США списка с упоминанием высших членов руководства России он назвал беспрецедентной.

Дмиртий Песков: "Предстоит проанализировать эту публикацию, проанализировать факт публикации именно такого списка, максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно. Там фамилии всех, поэтому нечего говорить здесь, это такой обощенный подход. Можно также обратить внимание, что де-факто все названы врагами США".