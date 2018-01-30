Курц-Орбан: по миграции согласны, по АЭС - нет

Миграционный кризис и планы венгерского правительства расширить атомную электростанцию "Пакш" обсудили на встрече в Вене канцлер Австрии и президент Венгрии. Вена и Будапешт отстаивают жесткий курс в отношении нелегальных мигрантов и усиление внешних границ Евросоюза. При этом Виктор Орбан дал понять, что у входящих в "Вишеградскую четверку"Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, нет планов расширить объединение:

"Мы по-прежнему выступаем за Шенгескую зону, - заявил в частности Орбан, - это означает, что внешние ее границы должны оставаться закрытыми, тогда как границы между странами-членами - открытыми. Но сегодня некоторые выступают за то, чтобы напротив: открыть внешние границы и возвести внутренние барьеры, что противоречит шенгенскому проекту".

Себастьян Курц в свою очередь заявил, что и Австрию устраивает существующий уровень сотрудничества, так что необходимости в присоединении к "Вишеградской четверке" нет:

"Главная задача Евросоюза и нас, государств-членов, должна состоять в том, чтобы остановить нелегальную иммиграцию в Европу и увеличить помощь странам-членам, которые сталкиваются с ней больше других. Система простого распределения беженцев не работает", - пояснил канцлер свою позицию.

Камнем преткновения между соседями остается проект строительства Венгрией новых энергоблоков на атомной станции "Пакш". Австрийское правительство собирается оспорить в Европейском суде соответствующее разрешение Еврокомиссии. Исковое заявление Австрии против выделения европейских субсидий Венгрии на строительство новых энергоблоков АЭС должно быть подготовлено до 25 февраля.

"Встреча лидеров двух государств не сняла все вопросы, - передает из Вены наш специальный корреспондент Даниэль Бошиг, - Себастьян Курц по-прежнему выступает против расширения венгерской АЭС и намерен обратиться к европейскому правосудию".