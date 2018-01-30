Британскую экономику ждёт спад при любом раскладе

Выход из Евросоюза будет дорого стоить экономике Великобритании вне зависимости от условий, о которых договорятся Лондон и Брюссель. Таков вывод исследования, проведённого для британского министерства по делам «брексита» и опубликованного в понедельник изданием BuzzFeed.

Если Соединённое королевство заключит соглашение о свободной торговле с ЕС, рост экономики страны в следующие 15 лет будет на 5% ниже текущих оценок, - говорится в докладе.

В случае выхода из сообщества без заключения сделки, Великобритания вернётся к соблюдению норм и правил, установленных Всемирной торговой организацией. Это снизит темпы роста на 8%.

Если Тереза Мэй добьется сохранения доступа к единому рынку ЕС и членства в Европейской экономической зоне, рост экономики страны замедлится на 2%.

В докладе отмечается, что данные сценарии будут иметь негативные последствия для всех секторов британской экономики. Серьёзный спад грозит химической промышленности, производству продуктов питания и одежды, автомобилестроению и розничной торговле.