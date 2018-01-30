К новому австро-венгерскому союзу?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Вене, где встречается с новым коалиционным правительством Австрии во главе с Сабастьяном Курцом. Правительство, в которое вошли консерваторы из Народной партии и националисты из Партии свободы, было сформировано в декабре прошлого года. Жёсткая антииммигрантская позиция сближает новый австрийский кабинет с правительством Виктора Орбана.

Правда, антииммигрантские настроения в австрийском обществе нередко распространяются и на самих венгров.

Ботонд Филеди, венгерский политолог: "Миграционная политика ЕС выглядит иначе из Вены, чем из Будапешта, потому что в западноевропейских странах интеграция восточноевропейской рабочей силы является важным социально-политическим вопросом".

Означает ли сближение Австрии с Венгрией и другими странами "Вышеградской четверки" появление устойчивого альянса в составе ЕС, новой "Австро-Венгрии"?

Ботонд Филеди: "В случае с Орбаном и Курцом мы имеем дело с двумя сильными личностями, которые хотели бы оставить след в международной политике, но для этого им нужно опираться на сильную региональную базу. Поэтому конкуренция между ними более вероятна, что не исключает временных альянсов, когда это для них выгодно".

За тесное сотрудничество со странами "Вышеградской четверки" выступает Хайнц-Кристиан Штрахе, вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы.

На фотографии: Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан Штрахе