Косовский волк по кличке Трамп

Фермер из Косова Хисни Рекша осуществил давнюю мечту и приютил в своем хозяйстве четырех волков. По поводу клички одного из них - своего любимца - Рекша ни минуты не сомневался. Он назвал хищника Трампом. Косовский фермер восхищается американским президентом и считает его очень храбрым и сильным человеком.

"У меня есть несколько волков, но этот очень энергичный, - говорит Хисни. - А еще он очень умный. Почему-то он напомнил мне нынешнего президента США и я назвал этого волка в честь Трампа".

В своем хозяйстве Рекша выстроил вертикаль власти, назначил себя вожаком стаи, а Трампа - своим заместителем. Кроме волков на этой небольшой косовской ферме разводят кур, павлинов, голубей, лошадей и коров.

Такое восхищение косовского фермера президентом США не случайно. По данным последних опросов общественного мнения, более 75% жителей Косова одобряют и поддерживают администрацию Дональда Трампа, так как Вашингтон является крупнейшим политическим союзником и экономическим донором Косова.