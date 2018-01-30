"Гуманитарный коридор" для беженцев вновь открыт

Гостеприимным «Добро пожаловать в Италию!» встречают в римском аэропорту Фьюмичино 30 сирийских беженцев, прибывших рейсом из Бейрута.

Из соседнего с Сирией Ливана перебраться в Европу они смогли благодаря программе «гуманитарный коридор», существующией исключительно за счёт пожертвований и благотворительных сборов. Ее инициаторы – католическая ассоциация Святого Эгидия и протестантское объединение Евангельских церквей Италии. В 2016 году они заключали с правительством соглашение о предоставлении виз тысяче беженцев, которые уже находятся на итальянской земле.

Всех их примают у себя итальянские семьи. Им помогают получить убежище, образование медобслуживание; найти жильё и работу.

«В Ливане крайне трудно лечиться, не имя на то средств. Вот и у нас их не было. Мы жили на окраине города в рабочем квартале, делили квартиру без мебели с многочисленными соседями. Приличное жильё там могут позволить себе лишь немногие. Платить дорогую аренду нам было не по карману. Ведь чтобы отправить детей в школу, тоже нужны средства. Это был замкнутый круг», - говорит этот отец большого семейства. Он прилетел в Рим с женой и пятью детьми.

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«Мы дважды покидали родные края. Сначала мы жили в Дамаске. Началась война - пришлось переехать в на юг Сирии. Позже мы были вынуждены уехать и оттуда из-за сложных экономических условий. К тому же, к нашему городу приближались игиловцы», - объясняет еще один беженец.

«В Сирии не осталось ни одного уголка, где нет насилия, нет терроризма», - сетует эта женщина.

На вопросы о будущем, этот сириец неуверенно отвечает: «Когда в Сирии всё закончится, может быть, мы и вернёмся».

Мало-помалу к программе присоединяются и другие европейские страны. Через «гуманитарный коридор» в ближайшие два года в Европу (главным образом, в Италию) прибудет еще тысяча беженцев. Из них 250 - примет у себя Франция, 150- Бельгия.