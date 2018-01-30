Референдум об абортах

Ирландское правительство намерено провести референдум по либерализации законодательства страны в отношении абортов. Но формулировка референдума еще не согласована.

Социологический опрос показал, что 56% избирателей поддержат изменение в Конституции, снимающие жесткие ограничения на прерывание беременности.

Об итогах прошедшего в понедельник специального заседания кабмина рассказал премьер-министр Лео Варадкар: "Я не считаю, что конституция не может быть пересмотрена в том, что касается медицинских, моральных и правовых вопросов. Со своей стороны сегодня я готов сказать "Да!" легализации абортов. Мои взгляды со временем претерпели изменения. Работая на посту министра здравоохранения я убедился, что запрету на аборты нет места в нашей конституции".

В 1983 году на референдуме в стране была принята восьмая поправка к основному закону, в которой говорилось, что "государство гарантирует равную защиту права на жизнь как беременной женщине, так и "не родившемуся ребенку", т.е.фактически запретила аборты на территории Ирландии, даже в случае угрозы для жизни.