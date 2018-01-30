Экономический рост в зоне евро пошел на рекорд

Экономика зоны евро давно не показывала таких внушающих оптимизм результатов, сообщили в этот вторник в статистической службе Евросоюза (Еurostat).
Впервые за последние 10 лет в 2017 году рост ВВП зоны евро достиг 2,5 %. В четвертом квартале этот показатель составил 2,7 %, в предыдущем третьем квартале 2,8 %.
Наблюдатели подчеркивают, что столь блестящие показатели отмечались в зоне евро накануне грянувшего в 2008 им финансового кризиса.
Вторая экономика зоны евро - Франция - также оседлала волну: в четвертом квартале прошлого года экономический рост здесь составил 1,9 % (для сравнения в последнем квартале 2016 года этот показатель был 1,1 %).
Причем, уверенно себя чувствуют как предприятия, экспорт которых вырос на 3,5 %, так и домохозяйства, потребление которых хоть и не превысило показатель 2016 года, но осталось на вполне удовлетворительном уровне.