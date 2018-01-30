Уровень воды в Сене снижается

Уровень воды в Сене в черте Парижа начал постепенно снижаться. Но по прогнозам метеорологов, вода будет уходить очень медленно, а в среду над Парижем пройдет новый фронт дождя, который может замедлить спад уровня воды в реке или даже привести к его росту.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр на встрече с представителями страховых компаний сообщил, что в этом году разлив Сены причинил меньше ущерба.

Один из наиболее пострадавших районов — парижский пригород Монтессон. После прошлогоднего наводнения здесь установили металлическое заграждение. А в соседнем Сартрувиле ранее была построена дамба и ситуация здесь гороздо лучше.

"В Монтессоне 50 лет назад решили отказаться от участка дамбы, закрывающего вид на Сену", — говорит житель Сартрувиля. Но думаю, что им уже надоело быть затопленными всякий раз, когда уровень воды в реке поднимается".

Оранжевый уровень метеотревоги сохраняется в 12 французских департаментах. Ныненшний январь стал одним из самых дождливых месяцев в истории метеонаблюдений с 1900 года.

Из-за наводнения Национальное общество железных дорог (SNCF) закрыло до 5 февраля ряд подземных станций скоростного общественного транспорта RER, в том числе в центре города. Уже больше недели по Сене не ходят речные трамваи, доступ к набережным закрыт. В минувшее воскресенье из-за паводка французские власти эвакуировали почти 1,5 тыс. жителей столичного региона Иль-де-Франс, порядка 1900 домов в парижском регионе остались без электричества.