Еврокомиссия подаст на небокоптителей в суд

Еврокомиссия перешла от уговоров к угрозам в борьбе против загрязнения воздуха, от которого, по её оценкам, ежегодно гибнет 400 тыс человек. В Брюссель вызваны министры из Германии, Франции и ещё семи основных небокоптителей. Еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла заявил, что в Европейский суд будет направлен иск в отношении этих стран.

«Да, сделаем это, - сказал Велла. - Но эти страны ещё могут удержать Еврокомиссию от обращения в суд, если выложат на стол пакеты реалистичных мер и предпримут конкретные действия для достижения поставленных нами целей без малейшего промедления».

Но в судье уже находятся дела о несоблюдении чистоты воздуха, возбужденные против Польши и Болгарии. В 23 странах ЕС из 28 превышаются допустимые эмиссии двуокиси азота и микрочастиц. Сотрудник экологической организации Гринпис Бенджамин Стефан не видит положительных результатов:

«Если и были приняты какие-то решение, о них ничего не сообщается, к разочарованию людей по всей Европе, - сказал Стефан. - Ещё год назад странам-нарушителям были направлены последние предупреждения. Я не знаю, что должно последовать за сегодняшними предупреждениями. Мы надеемся, что Еврокоомиссия усилит своё давление».

Еврокомиссия признала, что при нынешних темпах сокращения вредных выбросов в атмосферу не удастся достичь поставленных целей и к 2020 году.