Фольксваген: последствия скандала

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen отстранил от работы главного лоббиста Томаса Штега, ответственного за принятие скандальных решений по проведению опытов над людьми и животными. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении компании. По словам главы Volkswagen Маттиаса Мюллера, сейчас идет тщательное расследование деятельности Научно-исследовательского объединения по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе, прекратившего существование в 2017 году. Ранее, в одном из интервью Томас Штег признался, что знал о проводимых учеными опытах над обезьянами.

Накануне газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что созданный Volkswagen, BMW и Daimler исследовательский институт участвовал в финансировании экспериментов на людях, цель которых заключалась в установлении того, как влияет на здоровье человека диоксид азота, выделяемый при работе дизельных двигателей.

Правительство Германии выступило с резкой критикой подобной практики, отметив, что эти испытания "ничем нельзя оправдать". Министр экологии и охраны окружающей среды Барбара Хендрикс назвала такие опыты "безответственными" и "неэтичными".